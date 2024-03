Traffico Roma del 16-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Testaccio al via i lavori di potatura e Galbani chiusa tra via Marmorata in via zabaglia fino alle 17 di oggi deviazioni per le linee bus lavori di potatura sul Lungotevere dei vallati dove si viaggia su carreggiata è ridotta fino alle 7 da via Garibaldi a via Del melangolo dalle 14:30 in zona San Giovanni una manifestazione con corteo che partirà da viale Castrense l’altezza di via Nola attraversando via Nola via La Spezia Gallarate piazzale Prenestino terminerà sulla Circonvallazione Casilina previste le chiusure ale deviazioni per le linee bus Ei tram fino alle 19 circa io il particolare per quanto riguarda le 5 14-16 1951 77-81 80505 42 e 649 altre manifestazione in piazza ruderi Pordenone alla Garbatella dalle 15:30 alle 18:30 domani domenica torna ...