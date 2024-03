Traffico Roma del 16-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno Bentrovati in studio a Maria Barbera Taormina sulla diramazioneNord Udine avvicinamento allo svincolo di Settebagni a causa di lavori in direzione del raccordo anulare incolonnamenti per un incidente sulla-fiumicino all’altezza di via Isacco Newton in direzione della Cristoforo Colombo e code sulla tangenziale est all’altezza della Salaria verso il Foro Italico tra Largo Passamonti viale Castrense in direzione San Giovanni lavori di potatura sul Lungotevere dei vallati dove si viaggia su carreggiata ridotta dalle 7 alle 17 via Garibaldi a via Del melangolo al Testaccio i nuovi lavori di potatura in via Galvani strada chiusa per via Marmorata via Zavaglia fino alle 17 deviazioni per diverse linee bus che transitano nella zona sempre in zona Piazzale Ostiense possibili rallentamenti per una ...