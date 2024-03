Traffico Roma del 16-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Flaminia la Camilluccia la lentamente e possibili chiusure per la cerimonia commemorativa dell’eccidio di via Fani Dov’è il 16 marzo 1978 venne rapito Aldo Moro faccio per lavori di potatura è chiusa alvia Galvani tra via Marmorata e via Zavaglia sono terminati i lavori sul ponte Matteotti ripristinate le linee di buste ricordiamo i due cortei di oggi pomeriggio con chiusure delle strade deviazione delle linee del trasporto pubblico il primo da viale Castrense a via Prenestina e secondo dal Circo Massimo a Viale Trastevere passando da via Marmorata In collaborazione con Luce Verde infomobilità