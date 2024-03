Traffico Roma del 16-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione si mantiene regolare scarso ilin città di svolgimento in via Mario Fani la cerimonia commemorativa dell’eccidio di via Fani fino alle 10:30 temporanee chiusura ale deviazioni a Testaccio al via nuovi lavori di potatura in via Galvani strada chiusa tra via Marmorata e via zabaglia 17 di oggi deviazioni per diverse linee bus di zona a partire dalle 14:30 in zona San Giovanni in programma una manifestazione con corteo che partirà da Castrense altezza via Lola e attraversando via Nola via La Spezia via Gallarate piazzale Prenestino terminerà sulla Circonvallazione Casilina previste chiusure aled azioni per molte linea bus e tram fino alle 19:30 circa ed è tutto da Marina riccomi Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia ...