Traffico Roma del 16-03-2024 ore 09 | 00

(Di sabato 16 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nuovi lavori di potatura in via Galvani strada chiusa tra via Marmorata e via zabaglia fino alle 17 di oggi deviazioni per diverse linee bus di zona i svolgimento in via Mario Fani la cerimonia commemorativa dell’eccidio di via Fani fino alle 10:30 temporanei chiusura ale deviazioni a partire dalle 14:30 in zona San Giovanni in programma una manifestazione con corteo che partirà da viale Castrense altezza via Nola e attraversando via Nola via La Spezia via gallar piazzale Prenestino terminerà sulla Circonvallazione Casilina previste chiusura ale deviazioni per molte linee bus e tram fino alle 19 circa in particolare per le 5 14 16 19 l 5177 81 85 142 e 649 In collaborazione con Luce Verde infomobilità