Traffico Roma del 16-03-2024 ore 08 | 30

(Di sabato 16 marzo 2024) Luceverdeda ritrovati dalla redazionenel complesso regolare sulla rete viaria della capitale possibili rallentamenti per incidente su Viale Marco Polo altezza via Luigi roncinotto in direzione di via Cristoforo Colombo a Testaccio al via nuovi lavori di potatura in via Galvani strada chiusa tra via Marmorata e via zabaglia fino alle 17 di oggi deviazioni per diverse linee bus di zona in svolgimento in via Mario Fani la cerimonia commemorativa dell’eccidio di via Fani fino alle 10:30 la temporanea chiusura ale deviazioni a partire dalle 14:30 in zona San Giovanni in programma una manifestazione con corteo che partirà da viale Castrense altezza via Nola e attraversando via Nola via La Spezia via Gallarate piazzale Prenestino terminerà sulla Circonvallazione Casilina previsti chiusura al...