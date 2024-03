Tory Burch aprirà una serie di pop-up innovativi negli USA | ecco tutto quello che sappiamo

(Di sabato 16 marzo 2024)unadi pop-up a Miami e Dallas in collaborazione con Nordstrom: “Internamente lo chiamiamo il tour di”, ha dichiarato Pierre-Yves Roussel, amministratore delegato e marito dia WWD. “l’ha sempre fatto, incontrando il cliente. La gente lo adora, e anche noi lo adoriamo”.e i nuovi pop-upUSA: una vera e propria esperienza immersiva Nordstrom ha ufficialmente dato il via all’evento conimmersivo per i clienti nel negozio di Aventura Mall l’8 marzo con un pop-up che durerà fino al 24 marzo, offrendo ai clienti la possibilità di vedere e acquistare l’ultima collezione ...

Galleria, incanto da record: "In campo dieci marchi"

Si va verso un’asta all’incanto da record: 10 partecipanti. Sarà l’ultima asta all’incanto della Galleria per molto tempo: la prossima sarà nel 2030. I dieci marchi in gara puntano allo spazio di 174 ...ilgiorno

Galleria Milano, lo spazio di Swarovski conteso da dieci griffe: la sfida record per due vetrine, offerte da 506 mila euro a salire: Per i 174 mq del negozio sono in corsa Montblanc, Damiani, Swatch, Tiffany, Samsonite, Jil Sander, Prada, Valentino, Tory Burch e la stessa Swarovski ...milano.corriere

Swarovski in Galleria, in 10 parteciperanno all'asta: Mai così tanti partecipanti. Anche l'azienda dei cristalli ha presentato un'offerta. È la sesta volta che si procede all'incanto per i negozi in Galleria Vittorio Emanuele ...milanotoday