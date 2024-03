Torre Annunziata | omicidio Antonio Fontana | in manette affiliato al clan D’Alessandro

(Di sabato 16 marzo 2024) È stato tratto in arresto un soggetto,alD'Alessandro, accusato di aver ucciso a colpi di pistolalo scorso 7 febbraio aAnnuziata L'articolo Teleclubitalia.

I militari del gruppo carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un?ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della... (ilmattino)

Torre Annunziata. Violenza e giovani, al Pitagora l’incontro con Francesco Paolo Oreste

Successo per la presentazione di “In un mare senza blu”, il nuovo libro di Francesco Paolo Oreste uscito in tutte le librerie il 12 marzo scorso. A presenziare anche il procuratore Pierpaolo Filippell ...lostrillone.tv

Torre Annunziata. Agguato al tribunale per uno sgarro: incastrato il killer: Ha ucciso per vendetta dopo il furto di oro e soldi appartenenti al clan D’Alessandro, custoditi a casa della figlia. E’ stato incastrato così Catello Martino, per l’agguato commesso nei confronti di ...lostrillone.tv

Omicidio Fontana, arrestato stamattina il presunto autore: E' stato arrestato questa mattina dai carabinieri l'uomo che il 7 febbraio scorso ha ucciso a Torre Annunziata Alfonso Fontana, venticinquenne di Castellammare di Stabia. Il soggetto è ritenuto gravem ...rainews