Tornano le Giornate Fai di Primavera

(Di sabato 16 marzo 2024) ARezzo, 16 marzo 2024 –il 23 e24 marzo leFai di. Quest’anno leFAI didella Delegazione di Arezzo e Provincia si sono fatte in due: da un lato tre importanti aperture nella nostra splendida Arezzo e dall’altro, a Lucignano, uno dei borghi più belli d’Italia, visite guidate in occasione di due restauri di beni storici significativi. Il percorso inedito nel centro storico aretino indaga il tema dei Palazzi Storici al servizio dei Cittadini: saranno visitabili il Palazzo delle Poste, l’Archivio di Stato e la Biblioteca Comunale. “Scopriremo il Palazzo delle Poste, edificio imponente e rappresentativo sito lungo via G. Monaco, all’angolo con via G. Garibaldi. Ne ammireremo l’esterno, compresa la facciata con il suo fregio centrale in piastrelle di ...