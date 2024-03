Torna l’ora legale | quando spostare le lancette nel 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 marzo– La primavera è alle porte, e come sempre il pensiero di molti è di conseguenza indirizzato sul cambio del, che permetterà di svegliarsi con il sole, rinunciando però a un’ora di sonno. In altre parole, l’orologio andrà spostato un’ora in avanti: le 2 di notte diventeranno le 3. Come sempre,avrà inizio l’ultima domenica di marzo, il 31, che quest’anno corrisponde alla Pasqua. Quanto dura Torneremo alsolare – che ci accompagna dall’autunno alle prime settimane di primavera – il 27 ottobre. In quella data, sposteremo gli orologi indietro di un’ora, guadagnando così 60 minuti di sonno. I pro Grazie alsi risparmia energia elettrica, in quanto vengono sfruttate al meglio le ore di luce della giornata, rendendo ...