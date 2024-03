Torino | le pagelle di CM | Zapata e Vlasic dominano Granata solidi anche dietro

(Di sabato 16 marzo 2024) Milinkovic-Savic 6 - L'Udinese non arriva quasi mai dalle sue parti. Non sporca i guantoni. Masina 6,5 - Panchinaro a Udine, titolare in...

Serie A, il Monza vince di misura contro il Cagliari. Torino corsaro a Udine

Il Cagliari inizia la ripresa a rilento, mostrando troppo tardi un accenno di reazione. UDINESE-Torino - Uno 0-2 che non lascia spazio a repliche quello con il quale il Torino ha avuto la meglio ...tuttonapoli

pagelle Milano-Sanremo 2024: a Pogacar è mancata esplosività, Sobrero rivelazione, Milan non era pronto: pagelle MILANO-SANREMO 2024 Jasper Philipsen, 10: dal 2016 non si arrivava in volata, anche se è stata decisamente ristretta, con appena 12 corridori. Questo la dice lunga su come il belga non sia un ...oasport

Udinese, le pagelle di CM: prestazione da dimenticare: Okoye 6 - Il Torino lo prende a pallonate, lui prova come può a metterci i guantoni e a salvare il salvabile. Poco può fare sui due gol del Torino. Sufficienza.calciomercato