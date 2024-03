TNA | Soddisfazione per Anthem sullo stato economico della compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 16 marzo 2024) Stando a quanto trapelato dal PWInsider, la dirigenza diha presenziato anche nell’ultima serie di registrazioniTNA nel St. Claire College di Windsor, Ontario, Canada. Lo scorso weekend è infatti andato in scena Sacrifice, evento in cui Nic Nemeth ha sconfitto Steve Maclin e Moose difeso il titolo mondiale in un agguerrito main event contro Eric Young. I dirigenti e tutto il gruppoSports & Entertainment hanno avuto un approccio positivo con l’ambiente, ben contenti di come il pubblico abbia risposto in termini di supporto alla federazione. Lo, altro tema citato dalla fonte, pare abbia soddisfatto il gruppo che ora si prepara al meglio in vista del prossimo PPV, Rebellion previsto nel Palms di Las ...