“Ti chiamano Kvaradona | cosa ne pensi?” | la risposta di Kvara fa scatenare i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 16 marzo 2024) Arriva a galvanizzare idel Napoli attraverso le proprie parole Khvichatskhelia. Intervistato per conto di Adidas, il georgiano ha narrato di alcuni aspetti fin qui vissuti all’ombra del Vesuvio. Alla vigilia di un big match delicato come Inter-Napoli, ecco spuntare fuori le parole di Khvichatskhelia inerenti alla propria esperienza in azzurro. Parte della “Generation Pred” per conto di Adidas infatti, il georgiano è stato intervistato dal portale inglese Versus, parlando della nuova scarpa da gioco di cui è testimonial e fornendo alcune dichiarazioni anche nei confronti deipartenopei. Quanto detto sul soprannome ““, poi, ha letteralmente fatto impazzire i supporter azzurri.tskhelia incantato da Napoli, le parole del ...