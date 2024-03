The White Lotus 3 | dietrofront sul casting | Charlotte Le Bon sostituisce Francesa Corney

(Di sabato 16 marzo 2024)Le Bon sostituirànella terza stagione della serie HBO. Thedella HBO sta per tornare per una terza stagione e finora ha messo insieme un bel cast. Un recente aggiornamento ha rivelato venerdì che un altro volto nuovo si unirà alla prossima terza stagione. Secondo le ultime notizie, infatti,Le Bon apparirà in un ruolo misterioso nella prossima stagione di The, sostituendo Francesca, che era stata inizialmente scelta per la parte. Deadline riporta che la decisione del reè stata presa perché "i produttori hanno ritenuto di aver bisogno di qualcuno che apparisse più vecchio". Si tratta del secondo caso di redell'ensemble …

