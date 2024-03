Terremoto oggi in Italia 16 marzo 2024 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

(Di sabato 16 marzo 2024)16Lista INGV terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, sabato 16: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, 15Cosa fare in caso ...

La scossa di Terremoto oggi 14 marzo ha colpito il Montenegro , al confine con la Bosnia, alle 4 del mattino, ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione anche in Italia, in particolare in ... (fanpage)

Terremoto oggi | 15 marzo 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ... (tpi)

Marocco: terremoto di magnitudo 4,8

Un Terremoto di magnitudo 4,8 ha colpito il Marocco oggi. La scossa si è verificata alle 20:17 (21:17 in Italia) e l'epicentro è ...agenzianova

Terremoto in provincia di Messina, in Sicilia, a Capo D'Orlando. Magnitudo 2.9. Ecco qui i dettagli: Il 16 Marzo 2024 ore 01:18 è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 e profondità 188.1 km a Capo d'Orlando (ME). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sism ...ilmeteo

