Terra Amara replica in streaming puntata serale del 15 marzo 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 16 marzo 2024) Torna l’appuntamentooggi, venerdì 15con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 619 e 620 trasmessi da Canale 5 in. Zuleyha vuole obbligare Hakan a trasferirle le quote dell’azienda Yaman e a lasciare per sempre Cukurova. Hakan si rifiuta e Zuleyha, in preda alla rabbia, gli spara. L’ufficiale giudiziario si presenta a villa Yaman per pignorare la villa a causa di un debito con il fisco. Zuleyha è incredula, ma poi le vengono mostrati gli avvisi di pagamento.