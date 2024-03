Terna | al via riassetto rete elettrica tra Caserta e Napoli

(Di sabato 16 marzo 2024) Maddaloni. È stato avviato, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’iter autorizzativo del progetto diper ildellanei comuni di Maddaloni, in provincia di, e di Acerra, in provincia di. L’opera, per cui la Società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà oltre 38 milioni di euro, consentirà di ridurre l’impatto sul territorio delle infrastrutture elettriche e garantirà maggior resilienza e sicurezza dellalocale, aumentando la qualità del servizio per imprese e cittadini. L’intervento, infatti, rientra in un ampio piano di sviluppo dellalocale che prevede la realizzazione di una nuova sezione a 220 kV all’interno dell’esistente stazionedi “Santa ...

Domenica 17 marzo (dalle ore 10.00) si svolgerà la Maratona di Roma 2024 , una delle 42,195 km più prestigiose del calendario sul italiano. Per la 29ma edizione dell’evento capitolino sono attesi ... (oasport)

Un morto è il bilancio dell' Incidente stradale avvenuto stamattina su via Pontina Vecchia ad Ardea . A scontrarsi una jeep e un'autobetoniera, che trasportava cemento. Sul posto per i rilievi la ... (fanpage)

Domenica c’è Varese. Match con l’Olimpia, prevendita attiva

Gli allenamenti della Unahotels proseguono in vista della sfida contro Varese. Arbitrerà la Terna Attard, Bettini e Lucotti. Biglietti in vendita per entrambe le partite al PalaBigi.ilrestodelcarlino

Continua sul territorio comunale l'opera di ammodernamento dell'illuminazione e dei sottoservizi: rifacimento reti fognarie e idriche - tratto da Via San Romano a P.tta Gobetti - - Via Toscanini: posa nuovi impianti elettrici da parte di Terna - Via Bach: posa nuovi impianti elettrici da parte di ...cronacacomune

167 pale eoliche in arrivo nel Nuorese: i Sindaci fanno il punto sulle concessioni: Il tema dei parchi eolici è stato al centro dell’incontro che si è tenuto ieri sera nella sede della Comunità montana del Nuorese-Gennargentu-Supramonte-Barbagia a cui hanno preso parte il sindaco di ...cronachenuoresi