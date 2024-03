Tempi più veloci per il passaporto. Un nuovo sistema di prenotazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Richiedere, o rinnovare, il, non necessiterà piùlunghi. Da ieri la questura della Spezia ha attivato sul sito https://nline.poliziadistato.it la procedura per il rilascio delcon nuove modalità. Occorre essere forniti di Spid o Cie per accedere al servizio, ma sarà possibile prenotare fino a 4 appuntamenti con un solo Spid. Ci sono gli appuntamenti ordinari dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12 ed anche il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16. Gli appuntamenti in urgenza solo per comprovate e documentate necessità: studio, lavoro, salute e turismo, che dovranno essere consegnate allo sportello unitamente al modulo di richiesta del. Appuntamenti a vista nel caso fossero esauriti quelli in urgenza. In questo caso, il cittadino dovrà ...