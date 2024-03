Tazze e cioccolato col volto dello zar. La propaganda diventa marketing

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Il presidente Putin, oltre alla guida indiscussa (e indiscutibile) della nazione, è anche un’inesauribile fonte di ispirazione per ildi ogni tipo. L’Armata Russa lo usa addirittura come testimonial per la sua collezione di abbigliamento dedicata all’escursionismo. Il Capo del Cremlino, da sempre un protettore delle forze armate, si presta volentieri. La sua immagine compare su, calamite, cover dei telefonini, matrioske. Nei negozi sono presenti calendari intitolati "god s prezidentom", un anno con il presidente. A Putin sono dedicate persino produzioni di cioccolatini. Alcuni con confezioni più istituzionali, altri con didascalie come "Il presidente, un uomo dal cuore gentile". A corredo, spesso la frase "Compra ilcon Putin e aiuta il Pil del Paese". Marta Ottaviani