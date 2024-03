Taurisano | donna uccisa a coltellate dal marito Ferita anche una vicina di casa

(Di sabato 16 marzo 2024) Lecce, 16 marzo 2024 - Un altro femminicidio, stavolta nel Salento. Unaè stataquesto pomeriggio dalche l'ha accoltellata nel corso di un litigio nella loro abitazione in via Corvaglia, alla periferia di, in provincia di Lecce. L'uomo è in stato di fermo. La vittima aveva 53 anni. Ilsi sarebbe consegnato spontaneamente in commissariato per confessare l'omicidio. Durante l'aggressione è rimastaunadiche era intervenuta in difesa della vittima. Laè stata medicata sul posto dal personale sanitario del 118.

