Taurisano Albano Galati uccide la moglie e ferisce una vicina di casa

(Di sabato 16 marzo 2024) Femminicidio nel Leccese. Una donna di 53 anni è stata uccisa dal marito a, in un appartamento di via Corvaglia. In base a quanto emerso dai primi accertamenti, la donna di 53 anni è stata assassinata a coltellate., 57 anni, ha anche ferito unadi, forse intervenuta per soccorrere la donna colpita. Sul posto è intervenuta la Polizia. L’uomo è stato bloccato. Ladicolpita dall’assassino ha riportato lievi ferite ed è stata medicata sul posto dal 118.