Tagliata di zebra, renna, bisonte e coccodrillo: a Mestre il ristorante di carni esotiche. Il titolare: «Vi spiego la ricetta»

«Il segreto è cucinare pochissimo la carne e condirla alla fine con un buon olio romano, sale di Maldon e pepe. E la Tagliata di zebra è servita». Parola di Luca Serpente, titolare del ristorante ...ilmessaggero

Würth con Sorgenia amplia i servizi per gli installatori: Oltre a prodotti, consulenza personalizzata e corsi di formazione mettono a disposizione dei partner di Sorgenia sofisticati software di progettazione per i sistemi di montaggio, come ad esempio ...ferrutensil