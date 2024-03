“Svelarsi sembra la nuova parola d' ordine | a teatro | nell' arte | nella moda Ma il corpo delle donne è davvero diventato - da oggetto - soggetto?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 16 marzo 2024) Era il 1968. «Ho lavorato per un bel po’ con tessuti trasparenti. Credo di aver fatto del mio meglio per la liberazione, permettendo loro di affermare con orgoglio e audacia i propri corpi. Ho creato abiti perfettamente in sintonia con il XXI secolo» diceva Yves Saint Laurent, un concetto ben illustrato dai nude look esposti fino al 25 agosto alla mostra The diaphanous creations a Parigi (al Musée Yves Saint Laurent, appunto). E lo stesso “nudo” intento pare aver guidato Anthony Vaccarello, attuale direttore creativo di Saint Laurent,a collezione autunno/inverno 2024. ...