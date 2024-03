Superenalotto | vincite non ritirate in Toscana Ecco dove

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 - Sono diversi i giocatori che non hanno incassato leal. Riavvolgiamo il nastro: a dicembre del 2023, grazie all’iniziativa speciale “New Year’s Show” diSuperStar, sono stati assegnati 900 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno, nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023; n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023 e n. 182 di sabato 30 dicembre 2023). Dunque, mentre alcuni giocatori hanno incassato la vincita, altri, che forse non si si sono accorti della vincita, non hanno provveduto alla riscossione. Dei 900 premi, infatti, sono 10 quelli non ancora riscossi inle località dellein attesa di riscossione, suddivise in base alla data del concorso giocato: Estrazione ...