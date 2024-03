Sulle Alpi manca la neve e lo sci muore L’allarme di Legambiente | «150 milioni di soldi pubblici agli impianti sono accanimento terapeutico»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 16 marzo 2024) In Italia nevica sempre di meno, ed è marcato l’aumento del numero disciistici che devono chiudere a causa dell’aumento delle temperature invernali.177 in tutta la Penisola quelli chiusi temporaneamente. Ovvero 92e 85 sugli Appennini, secondo la rilevazione effettuata danel reportdiversa 2024. La cifra racchiude un incremento di 39 unità rispetto al report del 2023, che sarebbe ancor maggiore se 241– in aumento di 33 unità rispetto a un anno fa – non sopravvivessero solo grazie all’iniezione di denaro pubblico, in una pratica che l’associazione ambientalista definisce «», finanziato con 148di euro, utilizzati per ammodernamenti e ...