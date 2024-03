Su Gaza e Ucraina dal Papa parole giuste | gli altri intellettuali insorgano e lascino da parte i deliri dell' Occidente

Incendio in una raffineria di petrolio in Russia, dove due impianti sono finiti nel mirino di attacchi con droni. Lo riferisce il Guardian sulla base di notizie dei media russi. Al via il voto per le ... (ilsole24ore)

Incendio in una raffineria di petrolio in Russia, dove due impianti sono finiti nel mirino di attacchi con droni. Lo riferisce il Guardian sulla base di notizie dei media russi. Al via il voto per le ... (ilsole24ore)

Incendio in una raffineria di petrolio in Russia, dove due impianti sono finiti nel mirino di attacchi con droni. Lo riferisce il Guardian sulla base di notizie dei media russi. Al via il voto per le ... (ilsole24ore)

Ucraina a corto di munizioni (tra cui missili antiaerei), rischio offensiva russa. «Putin ora può sfondare»

Lo ha detto l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, oggi alla Georgetown University di Washington D.C. Oltre alla guerra condotta da Israele nella Striscia di Gaza, ha spiegato Borrell, «la ...ilgazzettino

Le notizie del giorno con Francesca Fanuele: Sfuma il progetto del campolargo per le elezioni regionali: Lacerenza si ritira in Basilicata, in Piemonte il Pd candida Pentenero e i Cinque Stelle si dicono pronti a correre da soli. Meloni in Egitt ...tg.la7

Donne in Cammino per la Pace di Mondovì, un flash mob per il cessate il fuoco: Per il quinto sabato consecutivo le Donne in Cammino per la Pace di Mondovì sono scese in strada per diffondere fra la gente la richiesta di cessate il fuoco. "Stamattina eravamo in 25 - scrivono nel ...targatocn