(Di sabato 16 marzo 2024) Fermo, 16 marzo 2024 – C’è anche Massimo Pierdomenico, 28enne elpidiense (laurea in ingegnerizzazione del prodotto industriale al Politecnico di Milano) tra i 100 NumberOne indicati daItalia tra i giovani leader del futuro 2024. Il suo nome compare nell’elenco delle 10 imprese della categoria Manifacturing & Industry con gli altri due co-fondatori di Drype, Lucia Marrocco (Roma) e Thomas Bottalico (Monza). "Siamo emozionati e orgogliosi di essere stati riconosciuti daItalia tra i 100 migliori talenti under 30. Un riconoscimento che testimonia il nostro impegno nel portare innovazione ed eccellenza nel settore degli spirits e delle bevande" commentano i brillanti imprenditori co-founder di Drype. "Non sapevo di questo riconoscimento e quando mi è stato detto, ho controllato: il nome era il mio, l’età coincideva per cui sì, ero ...

Su Forbes per il cocktail sostenibile

C’è anche Massimo Pierdomenico, 28enne elpidiense, tra i 100 NumberOne indicati come giovani leader del futuro 2024 ...ilrestodelcarlino

Tycoon Deripaska says Western firms shouldn't be pressured to sell Russian assets: "Pushing foreign companies to sell their Russian assets is dishonest, short–sighted and extremely harmful to the economy – not only the global economy but also to Russia's," Deripaska was quoted ...dunyanews.tv

Il meglio secondo «Forbes»: un premio agli Spigaroli: Nuovo e prestigioso riconoscimento per la famiglia Spigaroli. La celebre e pluricentenaria rivista «Forbes», in collaborazione con So Wine So Food, ha assegnato un attestato agli Spigaroli per rappres ...gazzettadiparma