Stupri | torture e mass media | la scia di omicidi degli strangolatori di Hillside

Il premio Nobel Nadia Murad. «Stupri come arma di guerra. Non sono stata l'ultima»

La ex schiava dell'Isis, ora attivista per i diritti delle donne, racconta la sua tragica vicenda e come la pace debba passare attraverso l'azione delle donne ...avvenire

Stupri di Hamas: femministe zitte, a Roma la manifestazione di “Setteottobre": Ed in effetti, dai tanti movimenti femministi nostrani non si è levata una parola contro gli Stupri compiuti da Hamas ed ora confermati ... l’accanimento sull’apparato genitale femminile, le torture ...affaritaliani

I seni amputati col taglierino. Così Hamas ha stuprato le donne israeliane: Lo abbiamo letto con fatica e orrore: in esso sono riportate, crude e asciutte, le descrizioni esplicite rilasciate da decine di sopravvissuti, soccorritori, testimoni oculari degli Stupri, delle ...tempi