Stranger Things 5 | la prima foto di David Harbour dal set | che barba!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 16 marzo 2024) Come confermato da Netflix le riprese di5 sono in pieno svolgimento: ieri il colosso dello streaming ha condiviso una nuova immagine direttamente dal set, con protagonista, l’attore interpreta uno dei personaggi più amati dai fan: Hopper. HOPPER ALERT ????on the set of5 (?: Ross Duffer) pic.twitter.com/PWdmwaMM16 — Netflix (@netflix) March 15, 2024 Nella quinta stagione di Stanger, come potete vedere nellasfoggia una lunga, una bella differenza con il look –e capelli corti – con cui aveva concluso la quarte stagione. L’attore sorride felice sul ...