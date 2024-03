Storace | sfogo sulla Lega | Non posso credere che | il caso Vannacci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024) Si rischia di "fare il gioco di Ursula von der Leyen". Francesco, firma di Libero già ministro e governatore del Lazio, nonché profondo conoscitore della destra italiana, affida la considerazione a un post su X. "Nonche contro" Matteo Salvini "ci sia chi nellaprotesta per le adesioni di uomini e donne di destra e personalità provenienti dalla società civile", affermache lancia un messaggio forte e chiaro: "I duri e puri non facciano il gioco di Ursula von der Leyen". Il riferimento sembra essere ai malumori in alcuni ambienti leghisti per l'ipotesi di candidatura del generale Roberto, il militare-scrittore che con il suo "Il mondo al contrario" ha scalato le classifiche dei libri venduti e si è imposto nel dibattito pubblico. C'è un video ...