“Stop al supermercato | facciamoci un parco” Via Mariti | presidio davanti al cantiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Firenze, 16 marzo 2024 – “alEsselunga in via, al suo posto realizziamo unpubblico intitolato alle vittime del”. Questa la richiesta che arriva dall'Assemblea 16 febbraio che si è riunita oggi con unall'area dove un mese fa morirono cinque operai per il crollo di tre solai. Circa 50 le persone presenti. "Siamo anzitutto qui per commemorare le vittime di una strage annunciata - dicono i promotori - Oggi è partita la raccolta firme contro il centro commerciale, mentre sabato prossimo è in programma una manifestazione che partirà alle 15.30 dall'Esselunga di via di Novoli, passerà per viae si concluderà in piazza Dalmazia, per dire non solo basta centri commerciali, ma anche basta morti ...