Stefano Bettarini | “Simona Ventura mi tradiva | ingaggiai un investigatore privato per scoprirlo” Poi sulla fidanzata Larini | 30enne | “Mai stato con donne più giovani | lei mi ha conquistato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) “Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole”. Cosìin un’intervista al Corriere della Sera a proposito della fine del matrimonio con. Il matrimonio tra i due è durato dieci anni, dal 1998 al 2008, due figli e molto gossip. Il momento del primo incontro, l’ex calciatore lo racconta così: “Ero in vacanza in Sardegna. Scendo dalla moto d’acqua, mi tolgo il giubbotto di salvataggio. Lei si gira verso Domenico Zambelli, il suo assistente. “Ah, però!”, esclama. La sera mi invita a cena a un evento, con me anche i 12 amici con cui ero partito. La madre non la prende bene. ‘Perché hai chiamato tutte queste persone?’. Poi mi vede e si gira verso la figlia. ‘Ok, ora ho capito'”. Poi il tema della separazione: “Le ...