(Di sabato 16 marzo 2024) In un’intervista al Corriere della Sera pubblicata oggi,, ex calciatore con un’impressionante carriera di 150 presenze in Serie A, si confessa riguardo la sua vita professionale e personale., che ha diviso la sua vita tra il calcio e il mondo dello spettacolo, parla apertamente delle sue esperienze, dalle vittorie sportive alle controversie televisive. Il racconto disulla sua unica convocazione in Nazionale nel 2004, su invito di Giovanni Trapattoni, illumina il rapporto speciale tra il giocatore e l’allenatore, nonché le sfide incontrate durante la sua permanenza alla Fiorentina, come l’acquisto di Heinrich che lo relegò a una posizione di riserva. Nel mondo dello spettacolo,discute la sua partecipazione al Grande Fratello VIP e le polemiche ...

Stefano Bettarini , ex calciatore con 150 presenze in Serie A, si racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Dove parla della sua carriera e della sua vita mondana. Ma anche della sua ... (open.online)

Stefano Bettarini shock: “Simona Ventura L’ho scoperto con un investigatore”

In un’intervista al Corriere della Sera pubblicata oggi, Stefano Bettarini, ex calciatore con un’impressionante carriera di 150 presenze in Serie A, si confessa riguardo la sua vita professionale e ...thesocialpost

Stefano Bettarini: «Simona Ventura mi tradiva, le mie ex mi hanno fatto fuori dal Gf. Nicoletta Larini Non pensavo sarebbe durata»: L’ex calciatore si racconta: «La bellezza mi ha penalizzato, potevo andare alla Juve o al Milan. Per una donna ho rischiato di finire i soldi a Miami. Mio figlio Niccolò accoltellato, ho temuto di per ...corriere

Affitti turistici, Firenze Democratica attacca: "Palazzo Vecchio non fornisce i numeri": Dai consiglieri di Del Re dure critiche all'assessore Bettarini: "Abbiamo chiesto i numeri di incremento degli affitti turistici ma non ci sono stati forniti" ...firenzetoday