Stefano Bettarini rivela | “Ecco come ho scoperto i tradimenti di Simona Ventura”

(Di sabato 16 marzo 2024) Nonostante siano passati ormai molti anni dalla fine del loro matrimonio, di recenteè tornato a parlare della storia cone dei motivi che li hanno portati alla rottura, facendo anche riferimenti aida lui scoperti.si erano conosciuti nel 1996 durante una vacanza in Sardegna e tra loro scoccò subito la scintilla. Dopo un fidanzamento durato due anni la coppia decise di convolare a nozze e pochi mesi dopo nacque il loro primo figlio Niccolò. A distanza di alcuni anni, nel 2004, tra i due qualcosa si ruppe e iniziarono ad affrontare una crisi durata diverso tempo e che li portò nel 2008 a prendere la decisione di separarsi. Solo alcuni anni dopo la separazione iniziarono ad emergere le cause della rottura e fu ...

“Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole”. Così Stefano Bettarini in un’intervista al Corriere della Sera a proposito ... (ilfattoquotidiano)

In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’ex calciatore Stefano Bettarini ha parlato anche del suo matrimonio finito con Simona Ventura , dal loro primo incontro in Sardegna, alle accuse ... (cultweb)

“La mia verità sulla separazione con Simona Ventura ”. In una intervista apparsa sul Corriere della Sera, Stefano Bettarini rompe il silenzio durato anni e racconta particolari che finora non si ... (caffeinamagazine)

Stefano Bettarini: «Simona Ventura mi tradiva, l'ho scoperto grazie a un investigatore. In tv Mi hanno sfruttato fino alla fine»

Una carriera tra il pallone e la tv quella di Stefano Bettarini, sex symbol italiano che ha occupato per anni le pagine di cronaca calcistica prima e rosa poi. Ora l'ex calciatore si ...ilmattino

Stefano Bettarini: "Non ero io il donnaiolo, Simona Ventura mi tradiva" e svela come l'ha scoperto: Stefano Bettarini torna a parlare della fine del suo matrimonio con Simona Ventura sferrando un duro attacco nei confronti della sua ex moglie e accusandola di averlo tradito e di essere lei la causa ...today

Bettarini vuota il sacco: "Così ho scoperto il tradimento di Simona Ventura”: L’ex calciatore parla della sua storia finita con la conduttrice e showgirl italiana e torna anche sul Grande Fratello Vip: “Nessuna bestemmia, volevano cacciarmi” ...corrieredellosport