Stefano Bettarini e l’investigatore privato per Simona Ventura | «Così ho scoperto il suo tradimento»

(Di sabato 16 marzo 2024), ex calciatore con 150 presenze in Serie A, si racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Dove parla della sua carriera e della sua vita mondana. Ma anche della sua convocazione in Nazionale, l’unica: «Trapattoni mi convocò nel 2004. L’avevo avuto alla Fiorentina, che però nel mio ruolo aveva preso Heinrich dal Dortmund per 15 miliardi di lire. Dovevo essere la sua alternativa, ma volevo giocare: “Mister, bisogna che vada via”. “Ma no, dove vai”, mi rispondeva. Intanto da Bologna mi chiamava Mazzone, che avevo conosciuto a Cagliari. “A’ Bettarì, ma cosa stai a fa’ lì, il Trap nun ti fa giocare. Vieni co’ me”. A gennaio lo raggiunsi. Quando ritrovammo la Fiorentina, vincemmo 3-0. Segnai da 35 metri. In sala stampa incontrai il Trap, pensavo fosse furioso. Mi sorrise, era più felice di me». Carriera e ...