Stefania ha provato a salvare i tre figli | la stufa accesa perché il riscaldamento non funzionava «Quei bimbi la gioia del palazzo»

(Di sabato 16 marzo 2024)avrebbei suoi bambini dalla fuga di monossido di carbonio che è stata fatale per lei, la piccola Giorgia Alejandra e per i gemelli Giulia Maria e Mattia...

Un dolore troppo grande: la corsa del padre nella casa del rogo, dove sono morti Stefania e i tre figli

George era nella sua abitazione di Minerbio quando ha appreso della tragedia. Sconvolto, si è allontanato per alcune ore e ha postato un ricordo sui social.msn

Inferno nell’appartamento a Bologna, mamma muore con i tre bimbi: ha tentato di salvarli: Indagini sul funzionamento della stufetta. L’incendio nella notte, le vittime erano nel lettone. La 32enne ha cercato di aprire le finestre: soffocata dal fumo. I piccoli (due gemelli) avevano 2 e 6 a ...ilrestodelcarlino

Stefania morta con i tre figli, soffocati durante il sonno: lo strazio del papà e il dolore dei vicini. «Erano una famiglia bellissima»: Eleonora, amica di Stefania Alexandra Nistor, arriva in auto, in mattinata, in via Bertocchi. Incontrando un'altra amica della 32enne, in cortile, comprende ciò che temeva: la notizia ricevuta è vera.corriereadriatico