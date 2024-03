Start list seconda manche gigante maschile finali Saalbach 2024 | italiani in gara e pettorali di partenza

Start list gigante maschile finali Saalbach 2024: italiani in gara e pettorali di partenza

La Start list dello slalom gigante maschile delle finali di Coppa del Mondo di Saalbach 2024: ecco di seguito gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Sono ben quattro gli azzurri ai nastri di ...informazione

105^ Milano-Torino: i protagonisti, il percorso e la diretta tv: MILANO - Annunciati i partenti per la 105^ edizione della Milano-Torino presented by Crédit Agricole che prenderà il via domani da Rho per concludersi, dopo 177 km, a Salassa. La Start list è ricca di ...calciomagazine

Milano-Torino, da Cavendish a Diego Ulissi: i partencipanti della 105ª edizione: Il percorso della Milano-Torino è adatto ai velocisti ma il finale presenta numerose insidie. Tra i grandi favoriti ci sono Cavendish, Démare e Kristoff ...sportfair