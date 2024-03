Stankovic | rigore parato e vittoria! La Sampdoria passa a Bari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 16 marzo 2024)è terminata con il punteggio di 0-1. Protagonista di giornata: il portiere dei blucerchiati, di proprietà dell’Inter, haun– Labatte nel finale ile torna prepotentemente in zona playoff in Serie B. A decidere la sfida un gol, nel finale, di Kasami che fissa il risultato sullo 0-1. Ma il grande protagonista di giornata è: il portiere dei blucerchiati, in prestito dall’Inter, è bravissimo al 72? a neutralizzare ilassegnato alper un tocco di mano di Ghirardi. L’estremo difensore è lucidissimo e neutralizza la conclusione di Sibilli. Un gesto tecnico che, di fatto, spiana la strada ad un successo importantissimo per ...