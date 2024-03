Stadio e centro sportivo a Bagnoli | ADL incontra il Ministro Fitto | si entra nella Fase 2! I dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 16 marzo 2024) Importanti novità sul Napoli, incontro tra De Laurentiis e ilRaffaeleper il nuovoe il. Il Napoli è proiettato su questo finale di stagione, dieci gare di campionato in Serie A in cui gli azzurri dovranno fare di tutto per conquistare un posto che valga la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La società intanto lavora per costruire un futuro sempre più solido al club. Tutto non può che passare dalla costruzione di unodi proprietà e di un nuovo. E proprio in tal senso ci sono importanti novità. Come riportato dal giornalista Marco Giordano, quest’oggi c’è stato un incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e Raffaele ...