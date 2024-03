Squalifica record per un calciatore dilettante | 30 anni per aver picchiato arbitro e assistente

(Di sabato 16 marzo 2024) Sospensione senza precedenti in Francia dove un giocatoreè stato fermato con unadi 30. A gennaio, dopo essere stato espulso, a fine gara aveva aggredito. Non è la prima volta che si respira un clima di violenza nelle competizioni minori transalpine: in alcuni distretti i direttori di gara indossano telecamere, per dissuadere i giocatori ad aggredirli.

Calcio Serie C: MANTOVA-FIORENZUOLA 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Spalti gremiti per sostenere il Mantova, in cerca di altri tre punti che lo avvicinino alla Serie B.vocedimantova

Squalifica Bettarini GF Vip: “Pressioni dalle mie ex, ecco la verità”: L'ex calciatore, in una lunga intervista, ha dichiarato di essere stato Squalificato dal GF Vip 5 a causa di pressioni interne ed esterne ...gossipetv

Pioli, stangata dal giudice per il tesserato: 4 giornate di Squalifica | Ma al Milan non importa: un problema in meno da gestire: Il giudice sportivo lo Squalifica per ben quattro giornate ma per il Milan è un problema che non sussiste, ecco per quale motivo ...dotsport