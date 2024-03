Sport in tv oggi sabato 16 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024)16ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sulle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, con Jannik Sinner in campo per continuare a sognare in grande. Imperdibile appuntamento con la Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. L’Italia affronterà il Galles nell’ultima partita del Sei Nazioni e si assegnerà il prestigioso trofeo di rugby. Abbuffata diinvernali con lo slalom femminile e il gigante maschile a Saalbach per la Coppa del Mondo di sci alpino, gli inseguimenti a Canmore per la Coppa del Mondo di biathlon, i Mondiali di short track, i Mondiali di curling, le 10 km di sci di fondo a Falun, senza dimenticarsi di snowboard, skicross, combinata nordica, salto con gli sci. Sul piatto anche la Coppa del Mondo di scherma, la ...