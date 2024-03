Spogliano studentesse con un’app e diffondono video fake: “Le ragazze non vogliono tornare a scuola”

"Mia figlia e le amiche si sono salvate, ma sono comunque distrutte. Non vogliono più uscire di casa per il timore di essere derise e offese per quel video creato da alcuni ragazzini". Gaia (nome di f ...fanpage

Frascati – Cyberbullismo, utilizzano intelligenza artificiale per spogliare tre compagne di scuola: Prendono delle immagini dei loro volti da Instagram dal frame di un video e, con un programma di intelligenza artificiale, Spogliano virtualmente i loro ... loro malgrado, tre giovani studentesse ...castellinotizie

studentesse “spogliate” con l’app dai compagni di classe, indagini dei Carabinieri: Cinque studenti minorenni sono finiti sotto indagine dopo aver ... per poi manipolarle su un sito che utilizza l’intelligenza artificiale per creare immagini che “Spogliano” le persone ritratte, ...orizzontescuola