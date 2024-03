(Di sabato 16 marzo 2024) Commozione ieri in via del Volga per l’inaugurazione delloall’ex calciatore di Milan e Fiorentina Davide, un progetto curato da Fondazione Milan. Presenti il sindaco Giuseppe Sala, la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, l’assessore del parlamentino Mirko Mazzali e gli ex calciatori Franco Baresi e Fabio Galante. Baresi ricorda: "l’ho allenato quando era nella Primavera del Milan. Un ragazzo straordinario, che ha saputo trasmettere valori importanti". Il fratello di, Bruno, osserva: "Vedere una frase di Davide su questo muro è un’emozione molto forte: “Ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita“". M.Min.

Spazio Fontanelli dedicato ad Astori: "Campo per i bimbi"

Commozione ieri in via del Volga per l’inaugurazione dello Spazio Fontanelli dedicato all’ex calciatore di Milan e Fiorentina Davide Astori, un progetto curato da Fondazione Milan. Presenti il sindaco ...msn

Urbanistica sotto inchiesta a Milano: il Comune congela il Pgt. Sala: “Sarebbe assurdo approvare il nuovo piano”: Intanto si allargano le accuse: indagate sei persone per un cantiere in via Lepontina Il sindaco: tutto ciò fa pensare che la questione non si risolverà a breve ...ilgiorno

Un campo sportivo in memora di Davide Astori, scomparso sei anni fa: "Ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita". Una frase di Davide Astori accoglie chi entra nello Spazio Fontanelli. A Bruzzano, quartiere popolare nella zona nord di Milano, c'è un nuovo ...rainews