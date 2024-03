(Di sabato 16 marzo 2024) Tra le vittime del 26enne anche la madre dei suoi due figli E' statoa Trenton nel New Jersey il 26enne, ritenuto responsabile di aver ucciso tre persone a Falls Township in. Lo riferiscono i media statunitensi. L'uomo, un senza fissa dimora, ha fatto irruzione con un fucile d'assalto in una casa a

almeno tre morti in una Sparatoria a Falls Township vicino a Filadelfia ( Pennsylvania ). Lo riportano alcuni media statunitensi. Secondo i quali la polizia è impegnata in una caccia all’uomo per ... (ilfattoquotidiano)

L’assassino, Andre Gordon, si è barricato a Trenton, nel New Jersey . Sul posto anche le squadre Swat (ilgiornale)

Sparatoria in Pennsylvania: 3 morti. Arrestato il killer - (Adnkronos) - E' stato arrestato a Trenton nel New Jersey il 26enne, ritenuto responsabile di aver ucciso tre persone a Falls Township in Pennsylvania. Lo riferiscono i media statunitensi. L'uomo, un ...reggiotv

Sospettato di Sparatoria nella periferia di Filadelfia trattenuto in casa nel New Jersey con garanti della cauzione: polizia - La polizia ha detto che il sospettato ha ucciso diversi membri della famiglia prima di fuggire.16 marzo 2024, 14:41 ET• Ho letto per 6 minutiUn sospetto ...iltarlopress

Philadelphia, 26enne uccide 3 persone. Poi ruba un'auto e si barrica in casa - Andre Gordon, 26 anni, ha aperto il fuoco con un fucile AR-15 sulla sorella (13 anni), la matrigna e sulla madre dei suoi figli (25 anni). A quel punto si è dato alla fuga verso il New Jersey, dove si ...tg24.sky