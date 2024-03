Spal | adesso vietato accontentarsi Col Pontedera per allungare ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024). I due punti che separano ladal quintultimo posto impongono prudenza, perché Antenucci e soci hanno annaspato per mesi in zona playout e prima di considerarsi al riparo da brutte sorprese è meglio attendereun po’. Ma il trend della squadra di Di Carlo e la distanza tutt’altro che abissale dalla zona playoff offrono ai biancazzurri l’opportunità di provare a regalare un finale di stagione entusiasmante al propri tifosi. Nessuno dalle parti di via Copparo lo dice apertamente, ed è giusto così, però c’è da scommettere che laun pensierino lo stia facendo. Naturalmente bisogna continuare a correre al ritmo delle ultime settimane, collezionando vittorie, o quantomeno risultati utili, fino all’ultima giornata. Anche nelle gare più complicate, come quella che si ...