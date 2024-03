Sony Playstation 5 Pro arriverà a Natale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Le specifiche tecniche della PS5 Pro, trapelate a più riprese nelle scorse settimane sono state confermate come autentiche, e la console nella sua versione più performante potrebbe arrivare durante le festività natalizie del 2024. Secondo alcune fonti interne al colosso, che hanno preferito rimanere anonime in quanto non autorizzate a discutere i piani aziendali, la documentazione trapelata dal canale YouTube Moore’s Law is Dead e relativa alla nuova console, sarebbe reale, nonostante le critiche rivolte al divulgatore e alle specifiche divulgate. Anche l’autorevole sito americano Insider Gaming conferma che la documentazione trapelata proviene da un portale per sviluppatori, che è stata inviata questa settimana a un più ampio gruppo di sviluppatori di terze parti. All'inizio del 2023 era già trapelata la notizia che la PS5 Pro, ...