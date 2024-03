(Di sabato 16 marzo 2024) Il ministro degli Esteri ribadisce che l'non invierà truppe in. Crosetto su Macron: "Un errore le fughe in avanti". E Salvini: "Dobbiamo ricostruire la pace"

Pubblicato il 16 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La Russia sempre più alla ricerca di mercenari stranieri per la guerra in Ucraina . Kiev accende i riflettori contro la strategia di Mosca, impegnata a ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – La Russia sempre più alla ricerca di mercenari stranieri per la guerra in Ucraina . Kiev accende i riflettori contro la strategia di Mosca, impegnata a reclutare un numero sempre più ... (ildenaro)

Roma, 16 marzo 2024 – Mentre in Europa tiene banco la questione “truppe Nato in Ucraina” con le dichiarazioni di Macron (“Non escludo che in futuro soldati francesi possano essere inviati in ... (quotidiano)

Soldati in Ucraina, il no dell'Italia. Tajani: "Si rischia la terza guerra mondiale"

Un incontro necessario, dopo le posizioni contrapposte sull'invio dei Soldati occidentali in Ucraina. Divergenze a parte, il fronte comune per il sostegno all'Ucraina resta compatto. "Parliamo con una ...ilgiornale

Tajani tuona contro Macron: "Rischio terza guerra mondiale con l'invio di truppe a Kiev": Un incontro necessario, dopo le posizioni contrapposte sull'invio dei Soldati occidentali in Ucraina. Divergenze a parte, il fronte comune per il sostegno all'Ucraina resta compatto. "Parliamo con una ...ilgiornale

Macron-Tajani, gelo sui Soldati in Ucraina. Italia avanti sui 10mila riservisti: «Sarebbe un errore entrare in Ucraina», «noi dobbiamo aiutare a difendersi», ma «entrare noi a fare la guerra alla Russia significa rischiare la Terza guerra mondiale». Antonio Tajani, ministro degli ...iltempo