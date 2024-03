Solaro | incidente tra auto in via Varese | quattro feriti

(Di sabato 16 marzo 2024)(Monza), 16 marzo 2024 –, verso le 2 della notte tra venerdì e sabato, in via, nel Milanese. Dalle prime informazioni, a scontrarsi sono state tremobili con a bordopersone che sono rimaste ferite: un ragazzo di 17 anni, uno di 22, uno di 25 e un uomo di 41 anni. I Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 – due ambulanze e un'medica – e hanno trasportato ial San Gerardo di Monza e all'ospedale di Castellanza (). Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Rho e i vigili del fuoco da, che hanno liberato la sede stradale e si occupano di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Incidente tra auto e bici questa sera a Solaro sulla Saronno-Monza , un uomo di 50 anni è finito in ospedale in codice giallo. L’ Incidente si è verificato poco prima delle 18,15 in via Varese, nei ... (ilnotiziario)

Schianto fra auto nella notte: 4 feriti, di cui uno minorenne, al San Gerardo

Sono quattro i feriti, di cui uno minorenne, finiti all'aopedale dopo una violenta carambola tra auto è avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 marzo a Solaro, poco dopo le 2.20. Come chirisce ...monzatoday

incidente nella notte, carambola fra auto: 4 feriti gravi: Erano da poco passate le ore 2.20 della notte fra ieri e oggi, quando una tremenda carambola fra automobili è avvenuta fra le vie di Solaro, cittadina della provincia di Milano. Sulle automobili, dell ...notizie

Schianto tra auto nella notte: 4 feriti gravi, anche un minorenne coinvolto: Una violenta carambola tra auto è avvenuta nella notte a Solaro (Milano), in via Varese, poco dopo le 2.20. Per cause da accertare sono rimaste coinvolte diverse vetture. I feriti sono in condizioni ...milanotoday