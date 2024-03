Sogno biancorosso in vendita I tifosi col batticuore | vogliamo restare dove siamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Non si era ancora finito di “piangere” Silvio Berlusconi, lo scorso giugno, che già si parlava di una cessione prossima ventura del Calcio Monza. O quanto meno dell’ingresso di un socio, di maggioranza o minoranza che fosse. Quella che portava a Evangelos Marinakis, l’armatore greco epigono di Berlusconi, era apparsa all’inizio la pista più accreditata, i segnali sembravano dimostrarlo (Marinakis era stato anche ad Arcore; un suo uomo, François Modesto, era diventato direttore tecnico del Monza). Ora, dopo mesi di silenzio, la questione del futuro del clubtorna in prima pagina. E si parla di due grandi gruppi, Orienta Capital Partners (italiani) e PIF (arabi). Idel Monza, quelli veri, non si stupiscono più di tanto. "Sicuramente la prospettiva era quella – ammette Giuseppe Ghezzi, presidente dello storico Monza Club Amici del ...