(Di sabato 16 marzo 2024) Splendida affermazione di, nel nono appuntamentodelladeldi. Nella prima delle due gare previste questo fine settimana in Austria, la campionessa olimpica di Pyeongchang domina la finale dal primo all’ultimo metro e si prende il gradino più alto del podio davanti alla britannica Charlotte Bankes, all’australiana Josie Baff e alla francese Zoe Colombier. Si tratta delin stagione per l’azzurra, che all’inizio del mese era tornata alla vittoria dopo più di due anni a Sierra Nevada. Per quanto riguarda le altre azzurre, stop ai quarti di finale sia per Sofia Groblechner che per Sofia Belingheri. Poche soddisfazioni in campo maschile, dove il migliore dei ...

In campo maschile, ...

Snowboardcross, Coppa del Mondo Montafon 2024: secondo successo stagionale per Michela Moioli

Splendida affermazione di Michela Moioli a Montafon, nel nono appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di Snowboardcross.sportface

MOIOLI NON SI FERMA PIU’, ALTRA VITTORIA A MONTAFON. Michela riapre la lotta per la Coppa: Michela Moioli non si ferma più, e dopo essere tornata alla vittoria lo scorso 3 marzo a Sierra Nevada, replica nello Snowboardcross di Montafon, dove non lascia spazio alle avversarie e conclude sigl ...fisi